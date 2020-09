Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 16:10 (Di sabato 12 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 12 settembre in studio Giuliano ho una gran folla partecipato questa mattina al funerale di Willy monteiro il giovane assassinato a Colleferro nel campo sportivo con la maggior parte dei partecipanti che indossava maglie e camicie bianche come richiesto dalla famiglia del ragazzo compreso il premier Giuseppe Conte presente alla cerimonia ci aspettiamo condanne severe certe le serata violenza non va minimizzata Ha detto alla fine delle esequie il premier ha abbracciato la madre il padre di Willy Lucia e Armando e la sorella Milena l’Italia con voi mi vuole bene una morte Barbara ingiusta per il vescovo di Tivoli Monsignor Parmigiani nell’omelia l’insegnamento di Willy non cada nell’oblio le parole del privato andiamo a Milano di 5 persone rimaste ferite in modo lieve in una in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 12 settembre in studio Giuliano ho una gran folla partecipato questa mattina al funerale di Willy monteiro il giovane assassinato a Colleferro nel campo sportivo con la maggior parte dei partecipanti che indossava maglie e camicie bianche come richiesto dalla famiglia del ragazzo compreso il premier Giuseppe Conte presente alla cerimonia ci aspettiamo condanne severe certe le serata violenza non va minimizzata Ha detto alla fine delle esequie il premier ha abbracciato la madre il padre di Willy Lucia e Armando e la sorella Milena l’Italia con voi mi vuole bene una morte Barbara ingiusta per il vescovo di Tivoli Monsignor Parmigiani nell’omelia l’insegnamento di Willy non cada nell’oblio le parole del privato andiamo a Milano di 5 persone rimaste ferite in modo lieve in una in ...

fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - fanpage : I numeri non sono affatto confortanti. Si riempiono le terapie intensive in Italia. - fanpage : Coronavirus, ultime notizie: contagi in aumento in Italia, 2.280 focolai attivi #12settembre - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 16:10: romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio… - junews24com : Amichevole Juve-Novara, Pirlo studia il suo undici: come potrebbe giocare la squadra - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. L’esperto: “Il virus rimarrà con noi per sempre” Fanpage.it Milano, esplosione in palazzo: 6 feriti, uno grave. Coinvolti tre piani, ipotesi fuga gas

«Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il gas da tutto l'edificio che è stato evacuato»: questa la prima ipotesi sulla ...

Vidal: il centrocampista domani in Italia per firma e visite mediche

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La notizia che tutti gli interisti e sicuramente più di loro Antonio Conte, stavano aspettando è in dirittura di arrivo. Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal è vici ...

«Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il gas da tutto l'edificio che è stato evacuato»: questa la prima ipotesi sulla ...INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La notizia che tutti gli interisti e sicuramente più di loro Antonio Conte, stavano aspettando è in dirittura di arrivo. Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal è vici ...