Ufficiale: Milan, Rebic a titolo definitivo (Di sabato 12 settembre 2020) Ante Rebic rimarrà ancora in rossonero. Lo fa sapere il Milan, con un comunicato Ufficiale: “Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Anterimarrà ancora in rossonero. Lo fa sapere il, con un comunicato: “Acè lieto di annunciare di aver acquisito, a, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club atemporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del tra… - DiMarzio : #Milan, #Rebic acquistato a titolo definitivo. E per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero di maglia - ManuBaio : #Milan @acmilan ufficiale il riscatto di Ante #Rebic dall'@Eintracht - WinstonWilson39 : RT @AntoVitiello: Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferim… - teo_acm : RT @AntoVitiello: Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferim… -