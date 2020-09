‘Trono over’, volano ancora stracci tra Enzo Capo e Pamela Barretta (e non solo…) che tirano in causa anche Valentina Autiero: ecco cos’è successo! (Video) (Di sabato 12 settembre 2020) Non accenna in nessun modo a placarsi la feroce discussione social tra Pamela Barretta e Enzo Capo: dopo la relazione nata negli studi di Uomini e Donne, infatti, i due ex protagonisti del Trono Over hanno dato vita ad un lunghissimo e continuo diverbio a mezzo social, tra accuse e recriminazioni. Se nella scorsa puntata abbiamo assistito al durissimo scontro tra i due avvenuto al centro dello studio e agli attacchi di una furiosa Tina Cipollari ai danni dell’ex dama, il nome di Pamela ha fatto Capolino anche nella puntata andata in onda ieri, nonostante la sua assenza in puntata: seduto nel parterre maschile, infatti, Enzo non ha disatteso le previsioni dell’ex fidanzata che aveva previsto che il suo interesse sarebbe ricaduto su ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 settembre 2020) Non accenna in nessun modo a placarsi la feroce discussione social tra: dopo la relazione nata negli studi di Uomini e Donne, infatti, i due ex protagonisti del Trono Over hanno dato vita ad un lunghissimo e continuo diverbio a mezzo social, tra accuse e recriminazioni. Se nella scorsa puntata abbiamo assistito al durissimo scontro tra i due avvenuto al centro dello studio e agli attacchi di una furiosa Tina Cipollari ai danni dell’ex dama, il nome diha fattolinonella puntata andata in onda ieri, nonostante la sua assenza in puntata: seduto nel parterre maschile, infatti,non ha disatteso le previsioni dell’ex fidanzata che aveva previsto che il suo interesse sarebbe ricaduto su ...

