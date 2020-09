Ritorno a Scuola | Una Parrocchia di Pomezia Benedice gli Zainetti

Leggi su youreduaction

(Di sabato 12 settembre 2020) Ladi Sant’Agostino, in provincia di Roma, domenica 13 settembre alle 18 benedirà glidegli studenti per un rientro asereno. La benedizione avverrà all’interno di un pomeriggio di festa dedicato agli studenti. Sarà offerta la merenda e poi si celebrerà la Santa Messa. Naturalmente il tutto si svolgerà seguendo le norme di sicurezza previste per il contenimento dei contagi da Covid-19.