"Quattro notti in tenda". Klaus Davi candidato sindaco: la "provocazione" nel quartiere dei rom (Di sabato 12 settembre 2020) Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria con una lista civica, trascorrerà le ultime Quattro notti prima del voto in una tenda brandizzata Lista Klaus Davi per Reggio. La prima tappa sarà nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, abitata da una forte comunità Rom. Scopo dell'operazione, spiega una nota, è quello di anticipare quello che sarà lo stile del giornalista italo-svizzero qualora dovesse essere scelto come sindaco. "Saremo dialoganti con le istituzioni che prenderanno in considerazione le esigenze e le emergenze della città mentre faremo azioni eclatanti in caso contrario", spiega Davi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Il giornalista e massmediologodi Reggio Calabria con una lista civica, trascorrerà le ultimeprima del voto in unabrandizzata Listaper Reggio. La prima tappa sarà nelArghillà di Reggio Calabria, abitata da una forte comunità Rom. Scopo dell'operazione, spiega una nota, è quello di anticipare quello che sarà lo stile del giornalista italo-svizzero qualora dovesse essere scelto come. "Saremo dialoganti con le istituzioni che prenderanno in considerazione le esigenze e le emergenze della città mentre faremo azioni eclatanti in caso contrario", spiega, ...

AlEmbassyItaly : RT @AnilaBitriLani: Quattro notti in una narrazione??cinematografica, 2ºFestival del Cinema Albanese a Roma, con????? ????,???? e coproduzioni, a… - AnilaBitriLani : Quattro notti in una narrazione??cinematografica, 2ºFestival del Cinema Albanese a Roma, con????? ????,???? e coproduzioni… - SalvoBulgarella : MINSK SOVRANISMO QUOTIDIANO Giggetto non ci ha stato Le notti dei torturati di Minsk Stupri, pestaggi, in 50 in u… - Penelope19152 : RT @trescogli: Siamo andati dal veterinario, ti ha messo il chip, visitato e ha supposto che tu avessi su tre anni/quattro anni. Tornati a… - medicojunghiano : RT @castellettir: Le notti dei torturati di Minsk. Stupri, pestaggi, in 50 in una cella per quattro senza acqua né cibo. Il mio reportage c… -