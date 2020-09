Purificare l’aria di casa è possibile, brucia queste erbe e… (Di sabato 12 settembre 2020) Purificare l’aria di casa è possibile, brucia queste erbe e… Volete donare alla vostra casa un’aria più pulita? Potete provare a realizzare dei bastoncini con delle erbe naturali. Di seguito tutti i materiali che vi serviranno e i procedimenti per poterli fare. Occorrente per realizzare i bastoncini per Purificare l’aria Per creare i bastoncini per Purificare l’aria, avrete bisogno di: Dei rametti di salvia essiccata Dei rametti di rosmarino essiccato Un pezzo di spago o un filo di cotone Un vaso di porcellana o di terracotta Q.b. di terra o di sabbia. Come essiccare i rametti di salvia e di rosmarino Se non siete riusciti a trovare la salvia e il rosmarino già ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 settembre 2020)l’aria die… Volete donare alla vostraun’aria più pulita? Potete provare a realizzare dei bastoncini con dellenaturali. Di seguito tutti i materiali che vi serviranno e i procedimenti per poterli fare. Occorrente per realizzare i bastoncini perl’aria Per creare i bastoncini perl’aria, avrete bisogno di: Dei rametti di salvia essiccata Dei rametti di rosmarino essiccato Un pezzo di spago o un filo di cotone Un vaso di porcellana o di terracotta Q.b. di terra o di sabbia. Come essiccare i rametti di salvia e di rosmarino Se non siete riusciti a trovare la salvia e il rosmarino già ...

