Papillon 2017 | trama | cast e anticipazioni film stasera in tv su Rai 3

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 12 settembre 2020) In un periodo di vecchie, nuove trasposizioni cinematografiche, reboot e sequel, non poteva mancare. La pellicola del, in onda12 settembre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Michael Noer, regista, sceneggiatore e attore danese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Before the Frost, Nordvest, Son of God, The Wild Hearts e Hawaii.Segui Termometro Politico su Google News L’emozionante lungometraggio, remake dell’omonimodi Franklin Schaffner del 1973, a sua volta basato sull’autobiografia di Henri Charrière, scrittore francese naturalizzato venezuelano, ha potuto contare sulla sceneggiatura di Aaron Guzikowski, la fotografia di Hagen Bogdanski mentre le musiche sono stati affidate a David Buckley. Ma ...