Joel Asoro, nessuna sorpresa: visite con il Genoa (Di sabato 12 settembre 2020) Joel Asoro al Genoa: nessuna sorpresa, ve lo avevamo anticipato ieri, aggiungendo che proprio stamattina avrebbe fatto le visite con il suo nuovo club. Ecco l’attaccante classe 1999 che arriva dallo Swansea e che ha, tra le sue caratteristiche, un’impressionante velocità. Dopo le visite, Asoro firmerà il contratto e si metterà a disposizione di Maran. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020)al, ve lo avevamo anticipato ieri, aggiungendo che proprio stamattina avrebbe fatto lecon il suo nuovo club. Ecco l’attaccante classe 1999 che arriva dallo Swansea e che ha, tra le sue caratteristiche, un’impressionante velocità. Dopo lefirmerà il contratto e si metterà a disposizione di Maran. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

enzolampard : Altro acquisto per il #Genoa, è arrivato dallo #Swansea l’attaccante Joel #Asoro #calciomercato - RaimondoDM : ???? #Genoa, visite mediche in corso per Joel #Asoro. Arriva dallo #Swansea. @TuttoMercatoWeb - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa: visite mediche in corso per l'attaccante Joel Asoro - charliemchouse : Genoa: visite mediche in corso per l'attaccante Joel Asoro - gnomini : RT @buoncalcio: #Genoa, iniziati test e visite mediche di Joel #Asoro. Arriva dallo #Swansea – FOTO e VIDEO -