Italia Sì torna con nuovi opinionisti, insieme a Marco Liorni al timone: un salotto non urlato tra appelli e attualità (Di sabato 12 settembre 2020) E' tornato "ItaliaSì" con la sua terza edizione e qualche novità. Saldo alla conduzione il presentatore, Marco Liorni, in forma e pronto a riprendere il programma da dove era terminato la scorsa stagione. Ma, non mancano alcuni cambiamenti. I tre saggi originali sono cambiati: oggi abbiamo ritrovato Mauro Coruzzi mentre Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa potrebbero tornare nelle prossime puntante, come ospiti. E' questa la principale modifica, con una serie di volti noti pronti a sostituirsi nel corso delle settimane.Il rischio principale è che l'aumento di opinionisti (aka Saggi) possa portare sì ad un aumento di opinioni ma anche a una assenza di possibilità di parlare per tutti. A dominare sono stati Mauro Coruzzi, Enrico Bonaccorti e qualche ...

