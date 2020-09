I tifosi che vogliono “cacciare dalla squadra” la pallavolista incinta (Di sabato 12 settembre 2020) La spiacevole vicenda degli attacchi alla pallavolista incinta ha destato una profonda amarezza anche nel presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli insulti degli haters sui social nei confronti di Carli Lloyd, palleggiatrice americana in forza alla VBC Casalmaggiore, per il solo motivo di essere rimasta incinta a pochi giorni dal via del prossimo campionato hanno colpito profondamente il numero uno dello sport italiano. LEGGI ANCHE –> Grazie agli haters di Chiara Ferragni, che hanno mandato in tendenza la Cappella Sistina CARLI LLOYD E' incintaLa capitana della VBC Casalmaggiore, Carli Lloyd, è incinta. Completate tutte le analisi di rito… Gepostet von VBC èpiù – Casalmaggiore am Dienstag, 8. September 2020 «La vicenda di Carli Lloyd mette ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 settembre 2020) La spiacevole vicenda degli attacchi allaha destato una profonda amarezza anche nel presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli insulti degli haters sui social nei confronti di Carli Lloyd, palleggiatrice americana in forza alla VBC Casalmaggiore, per il solo motivo di essere rimastaa pochi giorni dal via del prossimo campionato hanno colpito profondamente il numero uno dello sport italiano. LEGGI ANCHE –> Grazie agli haters di Chiara Ferragni, che hanno mandato in tendenza la Cappella Sistina CARLI LLOYD E'La capitana della VBC Casalmaggiore, Carli Lloyd, è. Completate tutte le analisi di rito… Gepostet von VBC èpiù – Casalmaggiore am Dienstag, 8. September 2020 «La vicenda di Carli Lloyd mette ...

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - pisto_gol : @mairzuc23 Conosciamo tutti le realtà dell’Inter, del Milan e della Roma. Ma non quella che riguarda la Juventus: o… - claudioruss : De Laurentiis: 'D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti cederemo tutti, ho capito che l'Italia non… - aldebara_n : @ArturoMinervini Non solo.. A Napoli aveva una tifoseria sana, anche se sbagliava continuava ad amarlo. Con la Juve… - danielegraziano : @ParticipioPart Sul piano economico non c’è dubbio...su quello sportivo credo proprio di no...con #Higuain avremmo… -