Gualtieri sotto assedio | la pressione dell’Eurogruppo sul Mes

Leggi su it.insideover

(Di sabato 12 settembre 2020) Le ambiguità, in politica, si pagano sempre: e Roberto, Ministro dell’Economia e delle Finanze della compagine giallorossa, ha dovuto sperimentarlo sulla sua pelle al recente Eurogruppo, primo raduno in presenza dei titolari dei dicasteri economici dell’Unione Europea dopo la pandemia, in cui si è discusso del rilancio della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes). L’Unione si si avvia …: ladell’Eurogruppo sul Mes InsideOver.