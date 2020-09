Frenano i contagi, ma balzano i ricoveri. Coronavirus, il bollettino non salva nessuna regione (Di sabato 12 settembre 2020) Frena la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia per la giornata di sabato 12 settembre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.501 contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. Nel frattempo scendono anche i decessi che oggi raggiungono le 6 vittime a fronte delle 10 di ieri, per un totale di 35.603. Aumentano invece i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. Questo è quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Quello che non cambia rispetto alla giornata passata è il dato che riguarda le regioni. nessuna, infatti. presenta zero casi: l'aumento più consistente si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Frena la crescita deidain Italia per la giornata di sabato 12 settembre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.501 contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. Nel frattempo scendono anche i decessi che oggi raggiungono le 6 vittime a fronte delle 10 di ieri, per un totale di 35.603. Aumentano invece i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. Questo è quanto emerge daldiramato dal ministero della Salute. Quello che non cambia rispetto alla giornata passata è il dato che riguarda le regioni., infatti. presenta zero casi: l'aumento più consistente si ...

