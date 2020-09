Festival di Venezia, Leone d’oro a ‘Nomadland’. Favino il miglior attore (Di sabato 12 settembre 2020) Festival di Venezia, Leone d’oro a Nomadland. Riconoscimenti per Favino e Castellitto. Venezia – Trionfo di Chloé Zhao al Festival di Venezia. Leone d’oro al suo film Nomadland. Riconoscimenti anche per gli italiani. Pierfrancesco Favino ha conquistato il premio di miglior attore. Per Pietro Castellitto il successo nella categoria Orizzonti per la miglior sceneggiatura. La serata inaugurale Il Festival di Venezia si è aperto sulle note di Ennio Morricone. “Con il maestro e il suo tocco unico abbiamo voluto aprire questa manifestazione – le parole della madrina Anna Foglietta riportata da La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)did’oro a Nomadland. Riconoscimenti pere Castellitto.– Trionfo di Chloé Zhao aldid’oro al suo film Nomadland. Riconoscimenti anche per gli italiani. Pierfrancescoha conquistato il premio di. Per Pietro Castellitto il successo nella categoria Orizzonti per lasceneggiatura. La serata inaugurale Ildisi è aperto sulle note di Ennio Morricone. “Con il maestro e il suo tocco unico abbiamo voluto aprire questa manifestazione – le parole della madrina Anna Foglietta riportata da La ...

Venezia 2020. La Mostra delle donne premia “Nomadland”

Nell’anno più difficile per il mondo del cinema, ostaggio di una pandemia che ha bloccato i set e chiuso le sale, l’Italia arriva sul podio della 77ª Mostra del Cinema di Venezia grazie a Pierfrancesc ...

