Fabio Cannavaro | dalle comparse al cinema alla bandiera col fascio littorio fino alla coppa rotta a Roma

(Di domenica 13 settembre 2020)compie oggi 47 anni. Annoverato tra i migliori difensori della storia del calcio, ha conquistato importantissimi trofei ed adesso svolge il ruolo di allenatore. Nel 2006 l’indimenticabile trionfo al Mondiale in Germania, ha alzato ladopo la vittoria in finale ai calci di rigore contro la Francia, anche nell’ultimo atto della competizione è stato un protagonista assoluto, detiene il record di presenze dal 2009 al 2013, è stato capitano dal 2002 al 2012 ed è il secondo calciatore con più presenze in Nazionale alle spalle di Buffon. Nel 2006 al termine di una stagione impressionante ha vinto il Pallone d’Oro. Ha iniziato la carriera al Napoli, poi importante esperienza con la maglia del Parma. La chiamata delle big: Inter, poi Juventus e Real Madrid, prima del ...

