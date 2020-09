Covid, due nuovi positivi a Pozzuoli: l’annuncio del sindaco (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Due nuovi cittadini positivi al Coronavirus si registrano a Pozzuoli. Salgono così a 68 gli attuali positivi nella città flegrea. A comunicarlo in serata è stato il sindaco Vincenzo Figliolia “Mi è stato confermato dall’ASL Napoli 2 Nord – ha spiegato il primo cittadino –. Sono in isolamento domiciliare ed è stata attivata la ricerca del loro link epidemiologico. C’è ancora bisogno dell’impegno di ciascuno di noi per contenere la diffusione del Covid”. L'articolo Covid, due nuovi positivi a Pozzuoli: l’annuncio del sindaco proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Duecittadinial Coronavirus si registrano a. Salgono così a 68 gli attualinella città flegrea. A comunicarlo in serata è stato ilVincenzo Figliolia “Mi è stato confermato dall’ASL Napoli 2 Nord – ha spiegato il primo cittadino –. Sono in isolamento domiciliare ed è stata attivata la ricerca del loro link epidemiologico. C’è ancora bisogno dell’impegno di ciascuno di noi per contenere la diffusione del”. L'articolo, due: l’annuncio delproviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Se alunno positivo a Covid, due tamponi per essere riammesso a scuola. Indicazioni Emilia Romagna Orizzonte Scuola Covid-19: Civitavecchia sale a 18

Due casi, di cui uno asintomatico, ed un guarito. È il bilancio di Civitavecchia, dopo che la Regione Lazio ha comunicato 13 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. La nostra città ...

Covid, tredici pazienti guariti e due nuovi positivi a Vercelli. Il bollettino di sabato 12 settembre

Oggi l’unità di crisi della Regione ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.145 (+53 rispetto a ieri), ...

