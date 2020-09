Coronavirus nel Lazio, 155 nuovi positivi di cui 95 a Roma. Un decesso (Di sabato 12 settembre 2020) . Quese le parole rilasciate dall'assessore alla sanità D'Amato: 'Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) . Quese le parole rilasciate dall'assessore alla sanità D'Amato: 'Su oltre 10 mila tamponi oggi nelsi registrano 155 casi ...

Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - repubblica : Coronavirus nel mondo: in India altri 97 mila contagi in un giorno. Distribuiti i primi vaccini in Russia [aggiorna… - Toro_News : #Primavera | Registrato un caso di positività al coronavirus nel #Torino - pietrogiliberti : RT @RegioneLazio: Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi di questi 95 sono a Roma e un decesso. Continua il monito… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: AstraZeneca riprende la sperimentazione del vaccino in Gran Bretagna la Repubblica Calano leggermente i contagi da Covid in Italia: Rt in aumento di 0,4 con riapertura delle scuole

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ... dell’Istituto superiore di sanità e della fondazione Bruno Kessler e riportate nel verbale del 22 aprile scorso: un ...

Covid, 1501 nuovi casi e altri 6 morti

Sono 1501 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 6 morti, che portano il totale dall'inizio dell'emerg ...

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ... dell’Istituto superiore di sanità e della fondazione Bruno Kessler e riportate nel verbale del 22 aprile scorso: un ...Sono 1501 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 6 morti, che portano il totale dall'inizio dell'emerg ...