Milano, 12 settembre 2020 - Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus nel Milanese. Oggi si sono registrati 102 nuovi casi, di cui 61 nel capoluogo. Un dato in aumento rispetto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, aumentano i positivi a Milano: 102 nuovi casi, di cui 61 in città IL GIORNO Calano leggermente i contagi da Covid in Italia: Rt in aumento di 0,4 con riapertura delle scuole

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nu ...

Covid, risale l'età dei contagiati, Rt nazionale a 1.14

Rapporto dell'Iss: per la sesta settimana consecutiva aumentano i positivi, 2.280 focolai attivi. Rt superiore a 1 in 5 regioni e 1 provincia autonoma ROMA — L'estate sta finendo e le modalità di tras ...

