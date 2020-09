Coronavirus | Anthony Fauci prevede un ritorno alla normalità a fine 2021

(Di sabato 12 settembre 2020), il volto più noto ed autorevole della task force della Casa Bianca contro la pandemia, non ha escluso che il vaccino possa arrivare nei prossimi mesi mache solo quando la maggioranza degli americani sarà vaccinata la società potrà ragionevolmente aspettarsi una apparenza di normalità pre covid, ossia “nel, forse verso ladel”. Lo scienziato ha detto di non concordare con l’affermazione di Donald Trump, secondo cui gli Usa stanno “girando pagina” sulla pandemia.L'articolounnormalità a...

New York, 11 set 22:01 - (Agenzia Nova) - Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, non è d'accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, quando dice che i ...New York, 12 set 00:12 - (Agenzia Nova) - Il virologo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che probabilmente ci vorrà più di un anno prima che la gente si ...