Calciomercato Juventus | Douglas Costa pronto a partire | la trattativa sblocca il colpo a centrocampo

Dopo le tante trattative in entrata accostate alla Juventus, rimane da organizzare il Calciomercato in uscita. Senza le dovute cessioni, infatti, non possono sbloccarsi i posti per ulteriori colpi di mercato dopo quelli già ufficializzati di Kulusevski, McKennie e Arthur Melo. La vendita di qualche giocatore, poi, permetterebbe al direttore sportivo, Fabio Paratici, di reinvestire tutte le plusvalenze guadagnate su quegli innesti versatili che il mister Andrea Pirlo ha tanto richiesto per poter costruire una squadra che possa compiacere le sue idee di gioco. Ed ecco che finalmente, anche in uscita, qualcosa si muove. D'altronde, tutti sono fondamentali ma nessuno è incedibile. Dopo la cessione di Pjanic, l'accordo trovato per l'addio di Higuain, anche Douglas Costa pronto a partire: la trattativa sblocca il colpo a centrocampo

