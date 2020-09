Calciomercato Grosseto, ufficiale l’arrivo di Erdis Kraja: l’Atalanta cede l’ex Palermo in prestito al club toscano (Di sabato 12 settembre 2020) Con la maglia del Palermo è certamente stato tra i più positivi e convincenti nella prima parte della stagione.Classe 2000, prodotto del florido vivaio dell'Atalanta, Erdis Kraja, centrocampista albanese duttile e con potenzialità di assoluto rilievo, ha fornito un contributo significativo alla cavalcata trionfale del Palermo di Pergolizzi culminata con la promozione in Serie C. Tre gol due assist ed un corollario di giocate che hanno messo in mostra qualità indubbie ed altrettanti margini di miglioramento. Girone d'andata da protagonista, parte finale di stagione in calando, perdendo progressivamente abbrivio e posizioni nelle gerarchie dell'ex tecnico rosanero. Mezzala offensiva con ottimi tempi di inserimento e lodevoli capacità balistiche, Kraja si è fatto ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 settembre 2020) Con la maglia delè certamente stato tra i più positivi e convincenti nella prima parte della stagione.Classe 2000, prodotto del florido vivaio dell'Atalanta,, centrocampista albanese duttile e con potenzialità di assoluto rilievo, ha fornito un contributo significativo alla cavalcata trionfale deldi Pergolizzi culminata con la promozione in Serie C. Tre gol due assist ed un corollario di giocate che hanno messo in mostra qualità indubbie ed altrettanti margini di miglioramento. Girone d'andata da protagonista, parte finale di stagione in calando, perdendo progressivamente abbrivio e posizioni nelle gerarchie dell'ex tecnico rosanero. Mezzala offensiva con ottimi tempi di inserimento e lodevoli capacità balistiche,si è fatto ...

