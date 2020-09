Bonaccini: “Conte sta governando bene, potrebbe essere il nuovo leader del centrosinistra” (Di sabato 12 settembre 2020) Bonaccini: “Conte nuovo leader centrosinistra” “Non so se Conte potrà essere il nuovo leader del centrosinistra, ma sta governando bene, quindi potrebbe divenire anche il nuovo leader del centrosinistra”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa Nazionale dell’Unità a Modena. Il dibattito moderato da Gambino ha visto la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020): “Contecentrosinistra” “Non so se Conte potràildel centrosinistra, ma sta, quindidivenire anche ildel centrosinistra”. Così Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa Nazionale dell’Unità a Modena. Il dibattito moderato da Gambino ha visto la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefanoe della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta ...

