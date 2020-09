Barcellona, Koeman: “Ho visto buone cose. Messi deve migliorare” (Di sabato 12 settembre 2020) Il Barcellona si è tuffato nel migliore dei modi nella prossima stagione, i catalani hanno vinto il test amichevole contro il Gimnastic per 3-1, partita che ha visto che il ritorno in campo di Leo Messi.Messi MALE (FISICAMENTE)caption id="attachment 1020851" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/caption"La squadra ha mostrato buone cose, dobbiamo crescere fisicamente ma è normale. Sulle fasce abbiamo fatto bene in modo particolare, ho fatto giocare 45' a tutti. L'importante era chiudere il match senza problemi fisici o infortuni, ci siamo riusciti e sono contento. Messi si è allenato in maniera importante anche durante il giorno di riposo, ha voglia e lo spirito è lo stesso da quando è tornato. Gli ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Ilsi è tuffato nel migliore dei modi nella prossima stagione, i catalani hanno vinto il test amichevole contro il Gimnastic per 3-1, partita che hache il ritorno in campo di LeoMALE (FISICAMENTE)caption id="attachment 1020851" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"La squadra ha mostrato, dobbiamo crescere fisicamente ma è normale. Sulle fasce abbiamo fatto bene in modo particolare, ho fatto giocare 45' a tutti. L'importante era chiudere il match senza problemi fisici o infortuni, ci siamo riusciti e sono contento.si è allenato in maniera importante anche durante il giorno di riposo, ha voglia e lo spirito è lo stesso da quando è tornato. Gli ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS BARCELLONA, SUAREZ E VIDAL NON CONVOCATI #Suarez e #Vidal non sono stati convocati da Koeman p… - ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Ho visto buone cose. Messi deve migliorare' - - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS BARCELLONA, SUAREZ E VIDAL NON CONVOCATI #Suarez e #Vidal non sono stati convocati da Koeman per la… - zazoomblog : Barcellona Koeman: «Messi sta allenando bene ma deve migliorare» - #Barcellona #Koeman: #«Messi… - zazoomblog : Barcellona Koeman su Messi: “Deve migliorare a livello fisico” - #Barcellona #Koeman #Messi: #“Deve -