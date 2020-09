Andrea Roncato sull’ex moglie Stefania Orlando | “Confronto in diretta al Grande Fratello? No La dignità non ha prezzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Debutterà lunedì 14 settembre la quinta edizione delVip, nel cast della reality condotto da Alfonso Signorini figura anche. Di certo tra gli ospiti in studio per lei non vedremo l’ex marito, nemmeno un incontro chiarificatore: “Confronto in? Non ci penso proprio. Io esiamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Mio. Non solo, l’attore fa sapere che non seguirà la trasmissione: “Non la guarderò, né la televoterò. Confessioni su di me? Non vedo cosa possa raccontare di me che ...