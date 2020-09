Youtuber arriva a Venezia credendosi una vera diva ma cade dalla barca (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) La Youtuber Elisa Maino si era preparata a puntino per sbarcare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma un imprevisto ha mandato a rotoli la sua entrata da perfetta diva, nonostante la giovane età (ha appena 17 anni). Youtuber arriva a Venezia come una diva ma cade dalla barca Davanti ai FOTOgrafi, Elisa Maino ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 11 settembre 2020) LaElisa Maino si era preparata a puntino per sre alla Mostra del Cinema di, ma un imprevisto ha mandato a rotoli la sua entrata da perfetta, nonostante la giovane età (ha appena 17 anni).come unamaDavanti aigrafi, Elisa Maino ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Youtuber arriva a Venezia credendosi una vera diva ma cade dalla barca (FOTO) - SorridereG : Ciao family?? Link del video - metallicries : tanto questo tweet arriva in ritardo di anni, ormai cantanti, tik toker, youtuber eccetera hanno giá inquinato qual… - calleganalafata : @peciuzzz quello che se non si mette in punta di piedi non arriva neanche alla credenza e lo youtuber/ tiktoker - SNascimbeni : @Stefano_Steve85 @alessandro1up @la_patrizia_ @JuventusJay @marca @Luis_F_Rojo Di Marzio quello che non sapeva null… -

Ultime Notizie dalla rete : Youtuber arriva Youtuber arriva a Venezia credendosi una vera diva ma cade dalla barca (FOTO) Blog Tivvù YouTube Music, in arrivo una funzione che renderà felici gli utenti senza abbonamento

YouTube Music ha raggiunto nelle scorse ore l'importante traguardo dei 500 milioni di download sul Play Store, e si prepara adesso a ricevere su Android un'importante funzionalità che farà certamente ...

Morbegno, vacanze più lunghe: il liceo artistico rinvia l'apertura di una settimana

Morbegno (Sondrio), 11 settembre 2020 - Le scuole della provincia di Sondrio inizieranno il nuovo anno scolastico – il primo post lockdown – lunedì prossimo, il 14 settembre. Non tutti gli istituti, ...

YouTube Music ha raggiunto nelle scorse ore l'importante traguardo dei 500 milioni di download sul Play Store, e si prepara adesso a ricevere su Android un'importante funzionalità che farà certamente ...Morbegno (Sondrio), 11 settembre 2020 - Le scuole della provincia di Sondrio inizieranno il nuovo anno scolastico – il primo post lockdown – lunedì prossimo, il 14 settembre. Non tutti gli istituti, ...