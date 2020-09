Xbox Series S e le sue specifiche 'preoccupano' gli sviluppatori di id Software (Di venerdì 11 settembre 2020) Alcuni sviluppatori di id Software hanno espresso le loro preoccupazioni per le specifiche recentemente annunciate di Xbox Series S, soprattutto per quanto riguarda la RAM.Microsoft ha finalmente svelato la sua versione economica della console di nuova generazione all'inizio di questa settimana. La console che sarà lanciata 10 novembre per soli $ 299, è simile nella CPU a Series X, anche se avrà una risoluzione inferiore."Xbox Series S offre una potenza di elaborazione quattro volte superiore a quella di una console Xbox One e supporta esperienze fino a 120 fps, un gameplay più coinvolgente e reattivo con supporto al Raytracing e Variable Rate Shading", ha scritto Microsoft sul blog ufficiale di ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Quando qualcosa è così bello, è normale desiderarne più d'uno! Ti presentiamo il controller Robot White migliorato… - XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - badtasteit : #RainbowSixSiege arriverà anche su Xbox Series X e PlayStation 5 - Eurogamer_it : La RAM di #XboxSeriesS preoccupa id Software. -