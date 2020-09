Visite mediche Tatarusanu, terminati i test. Nel pomeriggio la firma – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Visite mediche Tatarusanu, terminati i test. Nel pomeriggio la firma, il portiere ha anche effettuato l’idoneità. Ecco il VIDEO dell’uscita (dal nostro inviato a Milano Mario Labate) – Ciprian Tătărușanu ha terminato le Visite mediche con il Milan. Il nuovo portiere rossonero è uscito dalla clinica La Madonnina e ha già effettuato l’idoneità. Queste le prime parole del giocatore romeno al termine dei test medici di rito: «Ciao a tutti, sono contento di essere qui. Un saluto ai tifosi, Forza Milan!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020). Nella, il portiere ha anche effettuato l’idoneità. Ecco ildell’uscita (dal nostro inviato a Milano Mario Labate) – Ciprian Tătărușanu ha terminato lecon il Milan. Il nuovo portiere rossonero è uscito dalla clinica La Madonnina e ha già effettuato l’idoneità. Queste le prime parole del giocatore romeno al termine deimedici di rito: «Ciao a tutti, sono contento di essere qui. Un saluto ai tifosi, Forza Milan!». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Visite mediche con il #Milan per il portiere Ciprian #Tatarusanu, acquistato per svolgere il ruolo di vice Donnarum… - DiMarzio : #Tatarusanu al @acmilan: stasera l’arrivo in Italia, visite mediche dovrebbero essere venerdì mattina @SkySport #calciomercato - AntoVitiello : Terminate le visite mediche (poi il pranzo) di Sandro #Tonali alla clinica La Madonnina. Ora test d'idoneità sporti… - Maldivinita : RT @86_longo: ?? Visite mediche terminate per #Tatarusanu, ora idoneità e poi la firma sul contratto @cmdotcom - LeeParisYY : RT @corgiallorosso: #Florenzi al #PSG: visite mediche e poi le firme. Prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto a 9 milioni… -