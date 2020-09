UFFICIALE Arsenal, nuovo ruolo per il tecnico Arteta (Di sabato 12 settembre 2020) Mikel Arteta è diventato il nuovo manager dell’Arsenal: l’ex calciatore spagnolo non è più il semplice allenatore dei Gunners Mikel Arteta non è più il semplice allenatore dell’Arsenal, bensì un manager a tutto tondo con diversi poteri anche sul mercato. L’annuncio è arrivato direttamente dal club londinese, che testimonia la piena fiducia nei confronti dell’ex calciatore dei Gunners e collaboratore tecnico di Pep Guardiola. Mikel Arteta's job title has changed from head coach to first-team manager. 🗞 Read more from Vinai Venkatesham and Edu Gaspar 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Mikelè diventato ilmanager dell’: l’ex calciatore spagnolo non è più il semplice allenatore dei Gunners Mikelnon è più il semplice allenatore dell’, bensì un manager a tutto tondo con diversi poteri anche sul mercato. L’annuncio è arrivato direttamente dal club londinese, che testimonia la piena fiducia nei confronti dell’ex calciatore dei Gunners e collaboratoredi Pep Guardiola. Mikel's job title has changed from head coach to first-team manager. 🗞 Read more from Vinai Venkatesham and Edu Gaspar 👇 —(@) September 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com

