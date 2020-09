Turchia annuncia nuove esercitazioni militari a nord di Cipro (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, la Turchia ha diffuso un nuovo avviso ai naviganti, Navtex, che sarà operativo da sabato a lunedì per esercitazioni militari nelle acque a nord di Cipro. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, laha diffuso un nuovo avviso ai naviganti, Navtex, che sarà operativo da sabato a lunedì pernelle acque adi. L'...

Secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, la Turchia ha diffuso un nuovo avviso ai naviganti (Navtex) che sarà operativo da sabato a lunedì per esercitazioni militari nelle acque a nord di Cipro. L'an ...

No mascherina? In Turchia multa, 3 giorni a casa e 10 libri da leggere

Nella provincia di Sakaraya spuntano i 'compiti a casa' per gli indisciplinati del coronavirus e per chi rompe la quarantena in casa, il governo ha annunciato il ricovero coatto in dormitori appositi.

No mascherina? In Turchia multa, 3 giorni a casa e 10 libri da leggere

Nella provincia di Sakaraya spuntano i 'compiti a casa' per gli indisciplinati del coronavirus e per chi rompe la quarantena in casa, il governo ha annunciato il ricovero coatto in dormitori appositi.