Sky - Milik deluso, comunica al Napoli di non voler andar via: si blocca anche Dzeko alla Juve (Di venerdì 11 settembre 2020) Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Arek Milik: "Oggi sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l'amichevole contro il Pescara. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Arek: "Oggi sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l'amichevole contro il Pescara.

claudioruss : #Gattuso: “#Milik doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora lui deve trovare una soluz… - tuttonapoli : Sky - Clamoroso Milik: deluso dalla non convocazione, ha comunicato che non andrà via - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: ULTIM’ORA Sky - Milik ha comunicato al Napoli di voler restare - - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Milik deluso, comunica al Napoli di non voler andar via: si blocca anche Dzeko alla Juve - Paolo79397370 : Anche #Sky conferma la situazione delicata a #Napoli con #Milik che si impunta. La società partenopea è bloccata co… -