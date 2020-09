Scuola, test sierologici: positivi 13mila fra docenti e personale: “Faranno il tampone” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte lo ha detto chiaro in conferenza stampa lo scorso 9 settembre: la Scuola post Covid riaprirà regolarmente il 14 settembre. E lo ha ribadito il 10 settembre al vertice Med-7 ad Ajaccio in Corsica: “Il dato dei positivi ai test sierologici tra gli operatori della Scuola introduce un elemento di criticità ma non altera il progetto di ritorno in classe: continuiamo a perseguirlo”. Migliaia di positivi Resta infatti un margine di dubbio a fronte di un dato emerso nelle ultime ore. Ovvero che 13mila lavoratori della Scuola – docenti e personale non docente ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) – sono ... Leggi su velvetgossip

