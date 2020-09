Scuola, Giannelli (Associazione Presidi): “Serve introdurre l’obbligo del certificato medico dopo 3 giorni di assenza” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ci stiamo avvicinando all’apertura con molto impegno e dedizione. Ovviamente ci sono delle preoccupazioni ma si comincia con tutta la cura del caso. Criticità ce ne sono ma sono localizzate soprattutto perché devono essere consegnati dappertutto i banchi, l’organico a fatica si sta assegnando ma questo non è un problema Covid ma si ripete ogni anno. Raccomando a tutte le famiglie di collaborare con le scuole, c’è l’esigenza di misurare la temperatura a casa e di educare i nostri figli all’uso della mascherina. Le mascherine saranno distribuite dagli insegnanti ma il primo giorno portatela. Sul certificato medico ho chiesto si modificare l’attuale certificazione perché a parte l’infanzia non c’è nessun obbligo di certificato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ci stiamo avvicinando all’apertura con molto impegno e dedizione. Ovviamente ci sono delle preoccupazioni ma si comincia con tutta la cura del caso. Criticità ce ne sono ma sono localizzate soprattutto perché devono essere consegnati dappertutto i banchi, l’organico a fatica si sta assegnando ma questo non è un problema Covid ma si ripete ogni anno. Raccomando a tutte le famiglie di collaborare con le scuole, c’è l’esigenza di misurare la temperatura a casa e di educare i nostri figli all’uso della mascherina. Le mascherine saranno distribuite dagli insegnanti ma il primo giorno portatela. Sulho chiesto si modificare l’attuale certificazione perché a parte l’infanzia non c’è nessun obbligo di...

