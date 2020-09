Rogo nel centro migranti di Moria a Lesbo, l'Ue è pronta a finanziare la ricostruzione (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo l'incendio nel campo di migranti greco a Moria , l'Unione europea è pronta a 'finanziare un nuovo centro più moderno' nell'isola di Lesbo. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo l'incendio nel campo digreco a, l'Unione europeaa 'un nuovopiù moderno' nell'isola di. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della ...

LegaSalvini : ?? #Molteni: 'Ennesimo rogo nel campo rom a Giugliano: una vergogna assoluta. Uno scandalo nazionale. Con la Lega al… - AnsaSicilia : Incendi: rogo distrugge 5 auto nel messinese. Danneggiata anche la facciata di una palazzina | #ANSA - Valposimracer : RT @loidomemau: Famiglie che ieri erano nel campo profughi di #Moria, ora sparse per strada, trascorreranno le notti all'aperto. Speriamo… - AnsaLombardia : Rogo in un appartamento, quattro intossicati nel milanese. Fiamme in appartamento del milanese | #ANSA - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ?? #Molteni: 'Ennesimo rogo nel campo rom a Giugliano: una vergogna assoluta. Uno scandalo nazionale. Con la Lega al govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo nel Maxi rogo nel porto di Genova, a fuoco 5 camion: non si escludono cause dolose Genova24.it Speciale difesa: Libano, l’incendio di nel porto di Beirut è il secondo in pochi giorni

L’incendio che si è sviluppato nel porto di Beirut, che secondo il direttore generale ad interim dello scalo è scoppiato in un magazzino di olio alimentare e si è esteso a un deposito di pneumatici, è ...

Un altro incendio al porto di Beirut. Nella città traumatizzata tornano paura e sospetti

Tornano le fiamme e la paura a Beirut: un vasto incendio è divampato oggi proprio nella zona del porto, a poco più di un mese dall’esplosione che ha devastato interi quartieri della città e ucciso qua ...

L’incendio che si è sviluppato nel porto di Beirut, che secondo il direttore generale ad interim dello scalo è scoppiato in un magazzino di olio alimentare e si è esteso a un deposito di pneumatici, è ...Tornano le fiamme e la paura a Beirut: un vasto incendio è divampato oggi proprio nella zona del porto, a poco più di un mese dall’esplosione che ha devastato interi quartieri della città e ucciso qua ...