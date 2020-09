Peschici: sequestrato immobile, albergo in fase di completamento Contestazione: difformità rispetto alla normativa e ai titoli autorizzativi (Di sabato 12 settembre 2020) L’immobile in fase di completamento, secondo la Contestazione, presentava delle difformità rispetto ai titoli autorizzativi e alla normativa edilizia. Così i carabinieri forestali lo hanno sequestrato. Accaduto a Peschici. L’albergo è in costruzione in una zona definita di particolare pregio. L'articolo Peschici: sequestrato immobile, albergo in fase di completamento <small class="subtitle">Contestazione: difformità rispetto alla normativa e ai titoli ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 settembre 2020) L’indi, secondo la, presentava delle difformitàaiedilizia. Così i carabinieri forestali lo hanno. Accaduto a. L’è in costruzione in una zona definita di particolare pregio. L'articoloindi : difformitàe ai...

