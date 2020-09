Pannelli fotovoltaici in Africa: sequestro al porto (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Noe di Napoli, con il II Gruppo della Guardia di Finanza e all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso il porto di Napoli hanno denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercato Africano un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito da Pannelli fotovoltaici dismessi. Nel corso dell’ispezione dei containers, i militari e i funzionari operanti hanno rinvenuto, accatastati gli uni sugli altri, circa 10.000 Pannelli fotovoltaici e parti di essi, privi dell’etichettatura prevista per legge che ne attestasse la qualifica di merce, e non di rifiuto, e dunque ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Noe di Napoli, con il II Gruppo della Guardia di Finanza e all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso ildi Napoli hanno denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercatono un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito dadismessi. Nel corso dell’ispezione dei containers, i militari e i funzionari operanti hanno rinvenuto, accatastati gli uni sugli altri, circa 10.000e parti di essi, privi dell’etichettatura prevista per legge che ne attestasse la qualifica di merce, e non di rifiuto, e dunque ...

