Pamela Barretta sbugiarda Tina Cipollari dopo la puntata: “Ecco il bigliettino dove mi ha dato il suo numero” (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi, martedì 8 settembre, è andata in onda la puntata in cui è avvenuto il confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta, sul quale è intervenuta anche Tina Cipollari. Quest’ultima ha accusato la dama di aver impropriamente recuperato il suo numero di cellulare per importunarla. Una volta terminata la messa in onda, però, la Barretta ha deciso di replicare e, correndo anche il rischio di sembrare pesante, ha fatto una precisazione. Nel dettaglio, ha mostrato un bigliettino, scritto dall’opinionista, in cui è contenuto il suo numero di telefono. Lo scontro tra Tina e Pamela La separazione tra Enzo e Pamela è stata tutt’altro che indolore. I due serbano ... Leggi su kontrokultura

