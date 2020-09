Omicidio Colleferro, la Meloni contro Rula Jebreal: “Sono stufa, la trascino in tribunale” (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – “Sono stufa, querelo Rula Jebreal“. Così Giorgia Meloni, ospite a Dritto e rovescio, replica alle accuse della giornalista palestinese sulla vicenda di Willy Monteiro, il giovane ucciso a calci e pugni in una rissa a Colleferro. “Vedere un ragazzo che muore a 21 anni chiunque ha avuto esperienza della genitorialità non riesce a farci i conti”, dice la leader di Fratelli d’Italia, “scioccata dalla vicenda”. Poi la Meloni accusa la sinistra, che sta facendo sciacallaggio sulla tragedia nel tentativo di addossare alla destra la colpa per l’Omicidio di Willy in nome di un presunto incitamento all’odio e alla violenza contro gli immigrati. La leader di FdI: ... Leggi su ilprimatonazionale

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - LegaSalvini : SIGNORA FERRAGNI, L'ASSASSINO DI WILLY NON ERA FAN DI BENITO. MA DI FEDEZ, SUO MARITO SECONDO CHIARA FERRAGNI L'OMI… - fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - ButtaIlCorano : RT @gianmicalessin: Con la caccia a Salvini e i richiami ad una presunta “cultura fascista” per l’assassinio di Willy la sinistra scimmiott… - dalcais78 : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito -