Ministro Costa a Giugliano, scoppia la protesta tra i cittadini: “Vergogna. Nulla per fermare roghi, solo passerelle” (Di venerdì 11 settembre 2020) Si respira aria di tensione a Giugliano. In occasione della visita del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa non sono di certo mancate le polemiche. Dopo un sopralluogo a Taverna del Re questa mattina, il Ministro dell’Ambiente ha fatto capolinea a piazza Gramsci per incontrare i cittadini. Ad attenderlo la candidata presidente alla Regione Campania Valeria Ciarambino, … L'articolo Ministro Costa a Giugliano, scoppia la protesta tra i cittadini: “Vergogna. Nulla per fermare roghi, solo passerelle” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Si respira aria di tensione a. In occasione della visita deldell’Ambiente Sergionon sono di certo mancate le polemiche. Dopo un sopralluogo a Taverna del Re questa mattina, ildell’Ambiente ha fatto capolinea a piazza Gramsci per incontrare i. Ad attenderlo la candidata presidente alla Regione Campania Valeria Ciarambino, … L'articololatra i: “Vergogna.perpasserelle” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

micillom5s : Due appuntamenti con @SergioCosta_min a Giugliano l'11 settembre. Ore 12 sopralluogo rimozione rifiuti in zona Borg… - enpaonlus : Enpa: “Lo Stato c'è. Bene le iniziative del Ministro Costa ma per #M49 e i suoi compagni di prigionia l'unica soluz… - enpaonlus : +++ Cattura orso #M49, Enpa: “Atto estremo di una ignobile persecuzione. Ora subito intervento ministro Costa”. +++… - GreenDropAward : RT @minambienteIT: Cinema e #Clima, @SergioCosta_min: un premio per i giovani cineasti “green” #festivaldivenezia @GreenDropAward htt… - soniabetz1 : RT @fulviocerutti: Trentino, il ministro Costa: sapere l’orso M49 in gabbia fa male, poteva essere radiocollarato @lazampa @lastampa @Sergi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Costa Il ministro Costa a Giugliano: "Rimuoviamo i rifiuti dalla Terra dei Fuochi" Vesuvio Live Disastroso rogo tra Carinaro e Teverola, distrutto un deposito di auto

Nella giornata odierna dell’11 settembre 2020 si attende a Giugliano, la visita del Ministro dell’Ambiente Costa, che tempi addietro aveva dichiarato la diminuzione dei roghi, in seguito alle ...

Emiliano si gioca la carta sanità “Un giorno storico: dopo 20 anni, Puglia fuori dalla crisi”

Bari, 11 settembre 2020. “Sul piano sanitario, si può ritenere concluso positivamente il percorso di uscita della Regione Puglia dal piano di rientro. Per noi questo è un dato acquisito, i numeri sono ...

Nella giornata odierna dell’11 settembre 2020 si attende a Giugliano, la visita del Ministro dell’Ambiente Costa, che tempi addietro aveva dichiarato la diminuzione dei roghi, in seguito alle ...Bari, 11 settembre 2020. “Sul piano sanitario, si può ritenere concluso positivamente il percorso di uscita della Regione Puglia dal piano di rientro. Per noi questo è un dato acquisito, i numeri sono ...