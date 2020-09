Maltempo Africa: più di 760mila persone colpite dalle inondazioni (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ di almeno 111 morti e 760 mila sfollati il bilancio delle gravi inondazioni che hanno colpito nelle ultime settimane diversi Paesi dell’Africa occidentale e centrale, tra cui Burkina Faso, Camerun, Ciad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubblica del Congo e Senegal. E’ quanto emerge dalle ultime stime diffuse dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui il Paese più colpito è il Niger, dove quasi almeno 65 persone sono morte e quasi 333 mila persone sono state costrette a sfollare, mentre 32 mila abitazioni e 5.768 ettari di terreni agricoli sono andati distrutti. Oltre 188 mila le persone colpite nel vicino Ciad, dove le agenzie umanitarie hanno lanciato l’allarme ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ di almeno 111 morti e 760 mila sfollati il bilancio delle graviche hanno colpito nelle ultime settimane diversi Paesi dell’occidentale e centrale, tra cui Burkina Faso, Camerun, Ciad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubblica del Congo e Senegal. E’ quanto emergeultime stime diffuse dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui il Paese più colpito è il Niger, dove quasi almeno 65sono morte e quasi 333 milasono state costrette a sfollare, mentre 32 mila abitazioni e 5.768 ettari di terreni agricoli sono andati distrutti. Oltre 188 mila lenel vicino Ciad, dove le agenzie umanitarie hanno lanciato l’allarme ...

