Liliana Segre sulla morte di Willy | ” tormenti e ricordi terribili”

La senatrice Liliana Segre compie 90 anni e, intervistata da La Stampa, commenta la morte di Willy, il 21enne ucciso in una rissa a Colleferro. "Una barbarie assoluta", queste le parole che meglio descrivono secondo la Senatrice a vita Liliana Segre, 90 anni, la brutale uccisione di Willy, il 21enne italocapoverdiano di Paliano picchiato a

