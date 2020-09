L'erede Gucci denuncia gli abusi: "Molestie da 6 a 22 anni. Costretta a tacere" (Di venerdì 11 settembre 2020) Un segreto a tinte fosche tenuto celato dalle eredi della famiglia Gucci per anni. Sono pesantissime le accuse di Alexandra Zarini, pronipote 35/enne del fondatore di uno dei marchi di moda più famosi al mondo. La giovane, nipote di Aldo Gucci, primogenito di Guccio, ha accusato il patrigno Joseph Ruffalo presso la California Superior Court di Los Angeles di averla abusata sessualmente per anni, e - secondo quanto riportato dal New York Times - ha puntato il dito pure contro la madre, Patricia Gucci, e la nonna, Bruna Palombo, che sarebbero state complici dell’uomo coprendo i suoi comportamenti.Zarini ha spiegato che il patrigno - musicista che ha lavorato con Prince e Earth, Wind & Fire - l’ha abusata da quando aveva circa 6 anni fino ai 22: ha ... Leggi su huffingtonpost

