La violenza sessuale che ha sconvolto Matera: brutalità ed efferatezza (Di venerdì 11 settembre 2020) Il caso che ha sconvolto il Materano: due turisti inglesi minorenni hanno subito una violenza di gruppo durante una festa Le prime indiscrezioni riguardo l’orrenda indagine, ieri. Oggi la Polizia sta eseguendo quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia … L'articolo La violenza sessuale che ha sconvolto Matera: brutalità ed efferatezza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

