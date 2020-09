La crisi spazza via le imprese | tra bar | ristoranti e hotel hanno già chiuso in 90 mila

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 11 settembre 2020) Mentre il governo annaspa dietro a profonde lacerazioni interne, sbandierando i soldi del Recovery Fund come panacea in grado di curare (con estrema calma, visto le tempistiche) tutti i mali, c’è un Paese che affonda e che non può aspettare che l’Ue inizi a farci arrivare i primi spiccioli, previsti per il 2021. Un’Italia fatta di saracinesche abbassate che rischiano di non risollevarsi più, di negozi deserti ein difficoltà anche in quei luoghi dove, soltanto pochi mesi fa, i clienti impegnati a fare shopping erano una piacevole costante. Tante di quelle realtà, oggi, non esistono più: in 90, per la precisione,alzato bandiera bianca, sentendosi abbandonate al loro destino. Un numero impressionante e che arriva dall’ultima stima nazionale realizzata ...