Juventus, tifosi allo stadio per la gara d'esordio: la richiesta (Di venerdì 11 settembre 2020) La Juventus ha formalizzato la richiesta alla Regione Piemonte per garantire l'accesso allo stadio a 1000 persone in occasione della gara, valida per la prima giornata di Serie A, contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera avrebbe avanzato questa proposta memore di quanto deciso dalla Presidenza dei Ministri. Il decreto sulle manifestazioni sportive consente una presenza di massimo 1000 tifosi. Juventus: richiesta per i tifosi allo stadio I bianconeri hanno così presentato tale richiesta alla regione Piemonte che non ha ancora comunicato la sua decisione e che potrebbe ufficializzare una deroga in questo ...

