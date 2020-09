Istat | persi 470mila posti di lavoro in tre mesi

Leggi su blogo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo i datidiffusi oggi nel secondo trimestre del 2020 il numero degli occupati è calato in termini congiunturali diunità (-2%) in Italia. Sotto la scure dell’emergenza sanitaria e del lockdown legato all’epidemia di Covid-19, la pesante flessione è da ascrivere in larga parta alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti. In questo quadro il tasso di occupazione si porta al 57,6%, cioè 1,2 punti percentuali in meno rispetto al primo trimestre dell’anno, e sono i giovani nella fascia di età 15-34 anni a far registrare il calo più rilevante (-2,2%).L’Istituto nazionale di statistica rammenta che tuttavia i dati provvisori diffusi a luglio, dopo quattrodi variazione negativa, mostravano al netto della stagionalità la ...