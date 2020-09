Il presidente della Consob Savona positivo al covid (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al coronavirus. E’ portatore asintomatico. Savona, che aveva effettuato il tampone a scopo precauzionale, si trova in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale, le sedi Consob di Roma e Milano rimarranno chiuse fino a venerdì 18 e sottoposte a sanificazione. La piena attività è comunque assicurata dal lavoro da remoto. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il, Paolo, è risultatoal coronavirus. E’ portatore asintomatico., che aveva effettuato il tampone a scopo precauzionale, si trova in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale, le sedidi Roma e Milano rimarranno chiuse fino a venerdì 18 e sottoposte a sanificazione. La piena attività è comunque assicurata dal lavoro da remoto. (ITALPRESS). su Il CorriereCittà.

