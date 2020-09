Il mistero del dossier italiano sul coronavirus scomparso nel nulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Un dossier apparso in rete e poi prontamente rimosso. Non in maniera abbastanza rapida, però, da impedire a diverse testate di accorgersene. Tra queste anche il britannico Guardian, che nel frattempo aveva pubblicato, proprio sulla base di quei dati, un articolo dal titolo “Il piano pandemico italiano è vecchio e inadeguato”. Alla base, 65 pagine compilate durante il lockdown dal generale dell’esercito in pensione Pier Paolo Lunelli. Una serie di passaggi che erano stati poi rimossi, mentre il Paese affrontava ancora la durissima sfida Covid-19. Nel rapporto scritto dal generale si parlava di come 10.000 degli oltre 35.000 decessi in Italiasarebbero potuti essere evitati se solo ci fossero stati protocolli anti-pandemici all’altezza della situazione. Un altro dossier, invece, era finito il 13 ... Leggi su ilparagone

