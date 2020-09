Guerra a Sky TG24: "Procedura per le elezioni sicura, più pericolosi ristoranti e bar" (Di venerdì 11 settembre 2020) Riapertura delle scuole, la sicurezza del voto alle elezioni, la ricerca del vaccino contro il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Di questi e altri temi ha discusso il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della sanità Ranieri Guerra a Tribù, su Sky TG24. Sulle elezioni Guerra è stato deciso: "La Procedura che verrà realizzata durante il periodo elettorale sarà una Procedura di massima sicurezza. Vedo molto più pericolosi i ristoranti, i bar, i night e altre occasioni conviviali di quanto non lo sia la gestione della Procedura elettorale. Ci sarà l’esercito a controllare, saremo garantiti dai ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 settembre 2020) Riapertura delle scuole, la sicurezza del voto alle, la ricerca del vaccino contro il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Di questi e altri temi ha discusso il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della sanità Ranieria Tribù, su Sky. Sulleè stato deciso: "Lache verrà realizzata durante il periodo elettorale sarà unadi massima sicurezza. Vedo molto, i bar, i night e altre occasioni conviviali di quanto non lo sia la gestione dellaelettorale. Ci sarà l’esercito a controllare, saremo garantiti dai ...

MILANO (ITALPRESS) – “Non mi pare che sia opportuno che uno stato membro come la Francia, con la seconda linea di aumento della casistica dopo la Spagna, prenda un’iniziativa unilaterale non concertat ...

Il direttore aggiunto dell'Oms, ospite a "Tribù", ha parlato dell'emergenza sanitaria e delle misure adottate dal governo per la sicurezza dei cittadini. Sulla scuola: "È stato fatto un lavoro massacr ...

