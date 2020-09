Giovedì 10 Settembre 2020 – 257ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 11 settembre 2020) seduta Ora inizio: 09:35 La seduta è dedicata al sindacato ispettivo Il Vice Ministro della salute Sileri, nel rispondere all’interrogazione 3-01682, presentata dalla sen. Binetti (FI), sulla cura dei pazienti affetti da linfedemi primari cronici, ha assunto l’impegno, entro sei mesi, di garantire la fornitura di guaine elasticizzate, di sviluppare una rete territoriale, di garantire una maggiore informazione sulle malattie rare. L’interrogante in replica ha invitato il Ministro a rinnovare il piano delle malattie rare, a dar vita a una cabina di regia e a centri specialistici regionali. Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole L’Abbate, nel rispondere congiuntamente all’interrogazione 3-01434, presentata dal sen. Bergesio (L-SP) e altri, e 3-01589, del sen. Perosino ... Leggi su udine20

LegaSalvini : TV > Rete 4 | Gian Marco Centinaio, Senatore Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE | ore 23:30 | 'Dritto e… - CinemApp_Cinema : STASERA IN TV ??- GIOVEDI 10 SETTEMBRE In copertina: Interstellar, di Christopher Nolan #staseraintv #guidatv… - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 10 settembre 2020 #staseraintv #guidatv #10settembre - MoneyControlle1 : La Riunione BCE Di Giovedí 10 Settembre 2020 di Claudio Cabella - juventibus : RT @MomblanOfficial: Quarta info per appassionati di burocrazie ministeriali: a Barcellona - per esempio ?? - sono ben due i centri convenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Settembre BCE, cosa ha detto Christine Lagarde nella conferenza del 10 settembre 2020 SoldiOnline.it