Fondi Lega, uno degli arrestati: "Faremo altre mille operazioni". La riunione saltata in via Bellerio (Di venerdì 11 settembre 2020) Concluso l’affaire Lombardia Film Commission, erano pronti a compiere altre operazioni del genere. “Ne Faremo altri mille... la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70”, diceva - intercettato il 19 maggio 2020 - Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti vicini alla Lega arrestati con l’accusa di peculato, turbata libertà nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte. La convinzione che potessero compiere altre operazioni simili ha indotto i magistrati che indagano sulla vicenda a chiederne l’arresto. Il gruppo, scrive il Gip Giulio Fanales, ha “dimostrato una spiccata capacità organizzativa” con “perfetto riparto dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Concluso l’affaire Lombardia Film Commission, erano pronti a compieredel genere. “Nealtri... la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70”, diceva - intercettato il 19 maggio 2020 - Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti vicini allacon l’accusa di peculato, turbata libertà nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte. La convinzione che potessero compieresimili ha indotto i magistrati che indagano sulla vicenda a chiederne l’arresto. Il gruppo, scrive il Gip Giulio Fanales, ha “dimostrato una spiccata capacità organizzativa” con “perfetto riparto dei ...

HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - petergomezblog : Fondi #Lega, agli arresti domiciliari i tre commercialisti coinvolti nel caso Film Commission. Sono accusati a vari… - matteosalvinimi : ??La Lega dà, il governo Pd-Renzi-5Stelle toglie. Tagliati 21,5 milioni di euro destinati alle bonifiche nella terra… - gjscco : RT @fattoquotidiano: Fondi Lega, uno dei commercialisti arrestati: “Seppi dell’acquisto del palazzo a Cormano durante visita alla sede del… - mariasole813 : RT @Michele02828265: Inchieste in corso sulle 'FINANZE' della LEGA stanno facendo emergere un quadro inquietante Finanziarie estere in Luss… -