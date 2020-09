Fiorentina-Grosseto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Fiorentina-Grosseto sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e le indicazioni sulla diretta streaming di questa amichevole del precampionato 2020 dei viola. I toscani mettono altri minuti sulle gambe in vista dell’esordio in Serie A e lo fanno in un derby comunque affascinante seppur contro una compagine dilettantistica. Appuntamento alle ore 17.30 di venerdì 11 settembre, non prevista la diretta tv ma ci sarà lo streaming online gratis su Viola Channel. diretta testuale, invece, disponibile su Sportface. SEGUI IL LIVE DEL MATCH Leggi su sportface

GrossetoSport : New post (Comunicato ufficiale Us Grosseto: 'Fiorentina-Grosseto si giocherà domani allo stadio Franchi di Firenze'… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Domani nuova amichevole al #Franchi per la #Fiorentina contro il #Grosseto: ecco l'orario e dove sarà possibile vederla… - Fiorentinanews : Domani nuova amichevole al #Franchi per la #Fiorentina contro il #Grosseto: ecco l'orario e dove sarà possibile ved… - GrossetoSport : New post (Comunicato ufficiale Us Grosseto: 'Annullata la gara contro l'Ac Fiorentina') has been published on Gross… - Fiorentinanews : Una nuova amichevole per la #Fiorentina in settimana? La possibilità c'è #Grosseto -